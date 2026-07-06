antonino pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale

Il tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi Antonino Pizzolato, sollevatore olimpico e medaglia di bronzo a Tokyo 2020 e Parigi 2024. La sentenza si riferisce a un episodio di violenza sessuale avvenuto nel luglio 2022 ai danni di una turista finlandese. La decisione è stata presa dopo il processo che ha accertato la responsabilità dell’atleta.

Roma, 6 luglio 2026 - Il tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi Antonino Pizzolato, sollevatore azzurro e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, riconosciuto colpevole di violenza sessuale per i fatti avvenuti nel luglio 2022 ai danni di una turista finlandese. La sentenza, pronunciata dal collegio presieduto da Franco Messina, riguarda anche altri tre imputati, ai quali è stata inflitta la stessa pena: Davide Lupo, 31 anni, e Stefano Mongiovì, 30 anni, di Ribera (Agrigento) e Claudio Tutino, 35 anni, di Cattolica Eraclea (Agrigento). La vicenda. Secondo la ricostruzione emersa nel processo, la vicenda risale alla sera del 22 luglio 2022. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Turista stuprata a Trapani, il pesista olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi

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