Pfm le prossime date del tour estivo

La band Pfm ha annunciato le date del suo tour estivo, con alcune tappe ancora da confermare. La prima data prevista è il 23, mentre le altre saranno comunicate prossimamente. Le informazioni sono ancora in fase di aggiornamento e riguardano varie città italiane. I dettagli specifici sulle location e gli orari verranno pubblicati non appena disponibili.

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MILANO – Qui di seguito le prossime date del tour estivo della Pfm (date in aggiornamento): 23 maggio in Piazza Vittorio Emanuele a Rignano Flaminio (Roma) 3 luglio all’Arena P8 di Aosta 4 luglio in Piazza Tettuccio a Montecatini Terme (Pistoia) – con Flavio Premoli 11 luglio al Campo Sportivo di Travo (Piacenza) – con Flavio Premoli 25 luglio in Piazza del Popolo a Orvieto (Terni) 4 agosto all’Arena del Mare di Genova – con Flavio Premoli 11 agosto all’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica (Ragusa) 13 agosto in Piazza Turra a Mesoraca (Crotone) 16 agosto in Piazza della Vittoria a Lioni (Avellino) 18 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (Catania) L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Pfm, le prossime date del tour estivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arisa annuncia le prime date del suo tour estivofoto di Silvia Violante Rouge MILANO – Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola” — tra i cinque finalisti in gara e con il... Levante in concerto, annunciate le date del tour estivo 2026Firenze, 7 aprile 2026 - Dopo aver presentato il brano Sei tu all'ultimo Festival di Sanremo, Levante annuncia i primi dieci appuntamenti live per la... Argomenti più discussi: PFM, le nuove date estive del tour Doppia Traccia; Orvieto, tappa umbra della Pfm a luglio in piazza del Popolo con il tour estivo Doppia traccia; La PFM – Premiata Forneria Marconi torna con DOPPIA TRACCIA; Sal Da Vinci esce in preorder l’album Per sempre si e date del Tour. Le persone usano siti web o app per il monitoraggio delle abitudini? È la prima volta che creo un sito per il monitoraggio delle abitudini e apprezzerei QUALSIASI feedback. Grazie reddit PFM, le nuove date estive del tour Doppia TracciaLa PFM riparte con il tour Doppia Traccia, che unisce i loro successi a quelli di Fabrizio De André. Ecco il calendario in aggiornamento. spettakolo.it