Levante dopo il successo del Club Tour torna sul palco con Dell’amore live in estate 2026 Fino a settembre nelle principali rassegne estive

Da romadailynews.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Levante ha riaperto i concerti con lo spettacolo “Dell’amore live in estate 2026”, partendo venerdì da Carrara. Lo show proseguirà fino a settembre nelle principali rassegne estive. Dopo il successo del suo precedente tour, l’artista torna sul palco con una serie di date programmate in diverse località italiane. La tourneé include performance in vari festival e piazze all’aperto, con un calendario ancora in aggiornamento.

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LEVANTE  DOPO IL SUCCESSO DEL CLUB TOUR   TORNA SUL PALCO CON  DELL’AMORE LIVE IN ESTATE 2026   PARTITO VENERDÌ DA CARRARA  FINO A SETTEMBRE SUI PALCHI DELLE PRINCIPALI RASSEGNE ESTIVE  IL SUO NUOVO SINGOLO È  MALÌA  IL NUOVO ALBUM  DELL’AMORE IL FALLIMENTO E ALTRI PASSI DI DANZA  Dopo il successo del club tour, Levante è ripartita il 3 luglio con DELL’AMORE LIVE IN ESTATE, una nuova serie di appuntamenti dal vivo che la porterà fino a settembre sui palchi delle principali rassegne musicali estive. Un live travolgente, che mostra le indiscusse doti di performer della cantautrice e in cui l’energia condivisa da Levante e restituita dal suo pubblico si intrecciano a un repertorio consolidato, capace di far ballare, cantare in coro, pensare e liberare le emozioni, in un’esperienza sempre nuova. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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