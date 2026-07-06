Levante ha riaperto i concerti con lo spettacolo “Dell’amore live in estate 2026”, partendo venerdì da Carrara. Lo show proseguirà fino a settembre nelle principali rassegne estive. Dopo il successo del suo precedente tour, l’artista torna sul palco con una serie di date programmate in diverse località italiane. La tourneé include performance in vari festival e piazze all’aperto, con un calendario ancora in aggiornamento.

LEVANTE DOPO IL SUCCESSO DEL CLUB TOUR TORNA SUL PALCO CON DELL’AMORE LIVE IN ESTATE 2026 PARTITO VENERDÌ DA CARRARA FINO A SETTEMBRE SUI PALCHI DELLE PRINCIPALI RASSEGNE ESTIVE IL SUO NUOVO SINGOLO È MALÌA IL NUOVO ALBUM DELL’AMORE IL FALLIMENTO E ALTRI PASSI DI DANZA Dopo il successo del club tour, Levante è ripartita il 3 luglio con DELL’AMORE LIVE IN ESTATE, una nuova serie di appuntamenti dal vivo che la porterà fino a settembre sui palchi delle principali rassegne musicali estive. Un live travolgente, che mostra le indiscusse doti di performer della cantautrice e in cui l’energia condivisa da Levante e restituita dal suo pubblico si intrecciano a un repertorio consolidato, capace di far ballare, cantare in coro, pensare e liberare le emozioni, in un’esperienza sempre nuova. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Levante, dopo il successo del Club Tour torna sul palco con “Dell’amore live in estate 2026”. Fino a settembre nelle principali rassegne estive

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Levante intervista Sanremo 2026 su Radio Studio Centrale

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