Ariete torna ad esibirsi live con il Club Tour 2026

Ariete riprenderà le esibizioni dal vivo con il suo nuovo tour, denominato Club Tour 2026. L’evento è stato organizzato e prodotto dall’etichetta Bomba Dischi. La tournée partirà a breve e toccherà diverse città italiane, con date ancora da annunciare. Questa sarà la prima serie di concerti dell’artista dopo un periodo di assenza dai palchi. L’annuncio della tournée è stato comunicato tramite comunicati ufficiali e sui canali social dell’artista.

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Milano, 19 mag. (askanews) – , prodotto e organizzato da Bomba Dischi. Le date la vedranno protagonista di 7 appuntamenti autunnali in un viaggio musicale che la porterà nei palchi dei principali club italiani, nella dimensione più intima e viscerale del live, pronta a vivere ancora una volta un momento di unione tanto desiderato con la sua gente. I biglietti sono già disponibili su www.iosonoariete.it. Il Club Tour 2026 partirà a Roma il 7 novembre all’Atlantico, per proseguire a Milano il 19 novembre all’Alcatraz, a Torino il 21 novembre al Teatro Concordia, a Padova il 25 novembre all’Hall, a Firenze l’1 dicembre al Viper Theatre, per poi concludersi a Bitritto (BA) l’11 dicembre al Palatour. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chiello, cresce l’attesa per il Club Tour 2026: sei date nei principali live club italianiTra le voci più originali e riconoscibili del nuovo cantautorato italiano, Chiello si prepara a tornare sul palco con il “Chiello Club Tour 2026”,... “Chiello club tour 2026”, il live al Geox di PadovaCresce l’attesa per “Chiello Club Tour 2026”, sei date ad alta intensità, dal 16 aprile CHIELLO sarà in tour nei principali club italiani. Ariete torna ad esibirsi live con il Club Tour 2026Milano, 19 mag. (askanews) – Ariete torna ad esibirsi live con il Club Tour ... msn.com Ariete torna live e annuncia il Club tour 2026Ariete torna dal vivo con il Club tour 2026, il nuovo progetto live che la porterà nei principali club italiani il prossimo autunno. Prodotto e organizzato da Bomba Dischi, il calendario prevede set ... sorrisi.com