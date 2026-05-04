Levante ha annunciato un nuovo tour estivo nelle arene, con diverse date aggiunte dopo aver esaurito i biglietti in precedenza. La cantante si esibirà in varie città italiane per promuovere il suo ultimo album stagionale. Le nuove date si aggiungono a quelle già confermate, consentendo ai fan di assistere ai concerti in location all'aperto. Le date e le città sono state comunicati ufficialmente dall’organizzazione del tour.

? Cosa scoprirai Quali nuove date sono state aggiunte dopo i sold out?. Dove si esibirà Levante per presentare il nuovo album estivo?. Come cambierà la scaletta tra i brani storici e quelli nuovi?. Perché il tour toccherà borghi e piazze invece dei grandi club?.? In Breve Nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza include brano Sei Tu.. Tour estivo prevede date dal 3 luglio a Carrara fino al 9 settembre a Milano.. Concerti includono tappe a Capurso il 18 luglio e Messina il 18 agosto.. Programma maggio prevede date a Firenze il 4 e Napoli il 7.. Levante ha confermato oggi, 4 maggio 2026, le nuove date del tour estivo che porteranno la cantante nelle principali rassegne all’aperto e nelle arene italiane tra luglio e settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Levante torna nelle arene: nuovo tour estivo dopo i sold out

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