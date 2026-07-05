La resistenza della donna va vinta dal marito la Cedu condanna l’Italia per l’approccio sessista di una pm su un caso di violenza sessuale

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per le dichiarazioni di una magistrata di Benevento in un caso di violenza sessuale. La sentenza, pubblicata recentemente, impone allo Stato un'ammenda di 60 mila euro. La decisione si basa su un approccio sessista espresso nelle motivazioni scritte dalla magistrata, che affermava che la resistenza della donna può essere superata dal marito. La Cedu ha ritenuto tali affermazioni contrarie ai principi di tutela dei diritti umani.

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano, costretto a pagare una sanzione pecuniaria di 60mila euro a causa delle motivazioni messe nero su bianco da una magistrata di Benevento in un caso di violenza sessuale. I giudici di Strasburgo hanno infatti ravvisato un palese «approccio sessista in un provvedimento» giudiziario, accogliendo il ricorso presentato da Audrey Ubeda. La cittadina francese nel 2021 aveva denunciato il proprio ex compagno per maltrattamenti e violenze sessuali. «Per me è una svolta, un nuovo inizio, mi sento come una Fenice che rinasce dalle ceneri. Ma la soddisfazione maggiore è aver vinto una battaglia in nome di tutte le donne, affinché mai più si ripeta un caso come quello che aveva sconvolto la mia vita», ha detto la donna all’ Ansa. 🔗 Leggi su Open.online

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