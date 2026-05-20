A Milano, un giovane è stato accoltellato in un episodio che ha portato a due condanne in tribunale. Un imputato è stato condannato a 20 anni di reclusione per tentato omicidio, mentre un altro è stato condannato a 10 mesi per omissione di soccorso. Dopo la sentenza, la vittima ha abbracciato gli imputati, per poi piangere mentre si svolgeva la lettura delle decisioni. La vicenda ha suscitato attenzione e commenti tra i presenti.

È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo, rimasto gravemente ferito nell'aggressione del 12 ottobre 2025 in corso Como. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il gup di Milano Alberto Carboni. Prima delle condanne, Cavallo, in aula, ha abbracciato gli imputati. "È stato un abbraccio semplicissimo, molto tenero, molto forte, sentito da tutte e tre le parti: soprattutto hanno chiesto scusa - ha detto il legale di Chiani -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Studente accoltellato a Milano, una condanna a 20 anni e un'altra a 10 mesi | La vittima abbraccia gli imputati, poi piange alla sentenza

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Ragazzo accoltellato a Milano, legale di uno degli accusati: «Il ragazzo ha risposto»

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