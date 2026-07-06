Lettura e successo scolastico | perché leggere per piacere fa la differenza

Uno studio evidenzia che leggere per piacere aiuta a migliorare le competenze linguistiche, la concentrazione e la capacità di comprensione. La lettura, se motivata da curiosità personale, può rafforzare anche la motivazione allo studio e il successo scolastico.

La lettura non dovrebbe essere vissuta dagli studenti solo come un obbligo scolastico. Quando nasce da curiosità e interesse personale, può diventare uno strumento capace di rafforzare competenze linguistiche, concentrazione, motivazione e capacità di comprensione. Gli studenti che leggono spontaneamente, nel tempo libero e per piacere, ottengono risultati migliori rispetto a chi si avvicina ai libri solo per dovere. Il piacere di leggere favorisce infatti un circuito virtuoso: aumenta la motivazione, arricchisce il vocabolario, migliora le competenze e rende la lettura progressivamente meno faticosa. A evidenziarlo è un approfondimento dell’INVALSI dedicato al rapporto tra lettura, benessere e risultati scolastici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Ashley Macho - The Path to Literacy

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