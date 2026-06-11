Audiolibri | leggere facendo altro è vera lettura?

Tra i motivi della mestizia con cui molti tifosi in Italia seguiranno da oggi i Mondiali di calcio, c’è la consapevolezza che dal 2031 a fornire alla Fifa le figurine e gli altri oggetti da collezione non sarà più la «nostra» Panini, ma la statunitense Fanatics, con il marchio Topps. Al passaggio, annunciato già il mese scorso, Olivier Bonnel, corrispondente da Roma di Le Monde, ha dedicato ieri un articolo malinconico, quasi a sottolineare la fine di un’epoca. Tout passe, tout casse, tout lasse, verrebbe da dire, ma forse non è azzardato prevedere che, com’è avvenuto per i vinili, le figurine adesive resteranno un oggetto di amore e di collezione – e magari in futuro torneranno in auge presso un pubblico di massa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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