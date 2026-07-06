Eruzione Etna prolungato allarme rosso per il traffico aereo | voli dirottati e cancellati da e per Catania

L’attività dell’Etna prosegue con un’eruzione che ha causato un prolungato allarme rosso sul traffico aereo. Numerosi voli da e per l’aeroporto di Catania sono stati cancellati o dirottati. L’INGV ha segnalato un’intensa emissione di cenere che ha interessato l’area circostante. La situazione ha portato a ripercussioni sui collegamenti aerei nella regione. Nessuna informazione su feriti o danni materiali.

Continua l'attività eruttiva dell'Etna. Voli cancellati e dirottati all'aeroporto di Catania. L'INGV segnala un'intensa emissione di cenere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Eruzione dell'Etna e alta colonna di cenere su Catania, problemi allo spazio aereo fino a seraIl 5 luglio si è verificata una nuova fase eruttiva dell’Etna, con una significativa emissione di cenere vulcanica.

Temi più discussi: Etna, eruzione prolungato allarme rosso per il traffico aereo: voli dirottati e cancellati da e per Catania; Etna, prosegue l'attività eruttiva: prolungato l'allarme rosso per il traffico aereo; Etna in eruzione, disagi all’aeroporto di Catania: chiuso un altro spazio aereo fino a domani; Blocco totale delle partenze dall'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna.

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