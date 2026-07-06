Durante l'estate, Andrea Pinamonti non ha giocato né si è allenato con il club, rimanendo lontano dal campo. La sua assenza ha attirato l'attenzione, ma né la società né il giocatore hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. La situazione ha creato un vuoto di informazioni, con alcuni osservatori che hanno monitorato la sua condizione e le possibili motivazioni della sua assenza.

di Stefano Fogliani SASSUOLO C’era uno strano silenzio, dentro questa lunga estate neroverde. Era quello che circondava Andrea Pinamonti: in altre stagioni, il centravanti di Cles era oltremodo chiacchierato, mentre questa estate, che peraltro lo manderà in scadenza, sembrava oltremodo tiepida nei confronti di uno dei pochi attaccanti italiani in grado di andare in doppia cifra, spesso e volentieri, nella massima serie. Intendiamoci, l’ingaggio pesa non meno delle volontà di un Sassuolo che vende malvolentieri e non svende praticamente mai, il valore di mercato del giocatore – il Sassuolo lo pagò 20 milioni, ma l’investimento fatto nel 2022... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Sport.quotidiano.net - L’estate ’silenziosa’ di Pinamonti. In realtà Viola e Lazio osservano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il mercato. La Viola guarda oltre mister Grosso. Occhio a Thorstvedt e PinamontiIl club ha deciso di cambiare allenatore e sta cercando un nuovo tecnico, lasciando aperta la porta a diverse opzioni.

Incontro con le suore Benedettine. Una realtà silenziosa e discretaGli studenti della seconda classe della scuola media di Amandola hanno incontrato le suore benedettine del paese per conoscere questa comunità...

Infortunio Pinamonti in Sassuolo-Fiorentina, cosa si è fatto? Costretto al cambio: il motivo e i tempi di recuperoL’attaccante del Sassuolo è costretto ad alzare bandiera bianca ad inizio secondo tempo della sfida della quattordicesima giornata di Serie A: le prime sensazioni dopo la sostituzione. Il Sassuolo ... calciomercato.com

Pinamonti: Non copierei mai l'esultanza di Orsolini né farei riferimenti, ma nella Nazionale ci spero e continuo a sperarciAndrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Cronache di Spogliatoio soffermandosi sulla speranza di guadagnarsi la chiamata della Nazionale. Ci è scappato anche un richiamo all'esultanza ... calciomercato.com