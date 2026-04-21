Gli studenti della seconda classe della scuola media di Amandola hanno incontrato le suore benedettine del paese per conoscere questa comunità religiosa, che da molto tempo vive in modo riservato e silenzioso nel territorio. La visita ha permesso di approfondire alcuni aspetti della loro presenza e delle attività svolte nel corso degli anni, con l’obiettivo di capire meglio il ruolo che ricoprono nella comunità locale.

Abbiamo incontrato le suore benedettine di Amandola, noi alunni della classe II della Scuola media di Amandola, per conoscere questa realtà silenziosa e discreta che anima il nostro paese da secoli. Purtroppo non abbiamo notizie chiare sulle origini del monastero, raccontano. Molto probabilmente il monastero si trovava presso il luogo detto Cinque Fonti, all’interno della cinta muraria. Intorno al ‘600, grazie alla donazione di un ricco possidente, è stato possibile costruire il monastero come lo conosciamo. Oggi il cuore pulsante della struttura è la cappella affrescata dal Monaco brasiliano Padre Ruberval Monteiro. Gli affreschi sono iniziati nel 2009 e terminati nel 2016, prima del terremoto che ha lesionato l’intero monastero, ad eccezione della stessa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incontro con le suore Benedettine. Una realtà silenziosa e discreta

Notizie correlate

Incontro 'Whistleblowing. Stato dell’arte, prospettive future' al Polo delle BenedettineVenerdì 27 febbraio 2026, dalle ore 11 alle 13, presso l’aula H del Polo delle Benedettine dell’Università di Pisa, si terrà l’incontro dal titolo...

Atlantide: mito o realtà? Incontro con l’ArcheosoficaArezzo, 12 marzo 2026 – Che relazione c’è tra Atlantide, il continente perduto di cui parlano miti e leggende, le piramidi di Giza, testimoni di...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Incontro con le suore Benedettine. Una realtà silenziosa e discreta; Rotatoria via delle Suore-strada Sant’Anna: circolazione sospesa di notte per lavori; Papa Leone in Algeria: incontro con le suore missionarie durante il tour africano; Verderio, 150 anni per le Suore dell’Immacolata. A maggio un incontro celebrativo.

Papa Leone XIV e il commovente incontro con la suora rapita: Il Rosario mi ha salvataL'incontro in Camerun della suora rapita dai separatisti con Papa Leone XIV: ha raccontato come il Rosario è stata l'unica speranza. lalucedimaria.it

Verderio, 150 anni per le Suore dell’Immacolata. A maggio un incontro celebrativoGiovedì 7 maggio le Suore dell’Immacolata celebreranno il loro 150esimo anniversario di fondazione con un evento speciale presso ... merateonline.it

H. 22:45 Incontro con #Dante: libertà va cercando Nicola Prebenna x.com

Ho appena chiesto formalmente un incontro “con carattere di urgenza” al Signor Questore della provincia di Trapani, Dott. Egidio Di Giannantonio, e spero di essere ricevuto al più presto. La nota è stata inviata per opportuna e doverosa conoscenza anche a S - facebook.com facebook