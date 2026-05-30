Il club ha deciso di cambiare allenatore e sta cercando un nuovo tecnico, lasciando aperta la porta a diverse opzioni. Nel frattempo, sono stati effettuati due acquisti: il centrocampista norvegese e l’attaccante italiano. La società ha comunicato che le operazioni di mercato si concluderanno entro la fine della settimana. Non sono stati rivelati dettagli sugli accordi contrattuali né sui costi delle operazioni. La squadra si prepara a una nuova fase, con obiettivi ancora da definire.

Il viola porta sfortuna, dicono, ma solo in tivù. E il passaggio – prima metà della prossima settimana decisiva – di Fabio Grosso in riva all’Arno non sarebbe cosa fatta solo perché mancano ancora la rescissione del contratto che lega(va) l’ex campione del mondo ai neroverdi fino al 2027 e la quantificazione dell’indennizzo che l’ad neroverde Giovanni Carnevali chiederà ai toscani per ‘liberare’ il mister. Questioni marginali, a fronte di quella frase ("non c’è la volontà di continuare insieme") con cui lo stesso carnevali ha messo la parola fine al biennio ‘made in Grosso’ che pure al Sassuolo ha riservato più soddisfazioni, ma questioni che, a cascata, con sé ne portano altre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mercato. La Viola guarda oltre mister Grosso. Occhio a Thorstvedt e Pinamonti

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