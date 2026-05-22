Shiseido ha annunciato il lancio della linea Suncare 2026, una gamma di prodotti pensati per essere usati ogni giorno, non solo durante le vacanze. La nuova collezione include diverse creme solari che si adattano alle esigenze di protezione costante dalla luce solare. La strategia dell'azienda mira a integrare la protezione solare nella routine quotidiana di tutte le persone, indipendentemente dalle stagioni o dalle attività svolte. La presentazione dei nuovi prodotti è prevista per il prossimo anno.

Può la protezione solare diventare qualcosa di più di un semplice scudo contro il sole? Per Nathalie Broussard, Direttrice della Comunicazione Scientifica di Shiseido, bisogna partire da un fattore culturale: «In Europa esiste ancora un fascino legato all’abbronzatura» racconta. «Essere abbronzati viene spesso associato alle vacanze, al tempo libero, persino a uno status sociale. Tornare dalle ferie con la pelle più scura significa comunicare qualcosa agli altri. Ma oggi sappiamo molto di più sui rischi dell’esposizione e dobbiamo essere più responsabili». Una prospettiva che si scontra quasi completamente con quella giapponese, dove il rapporto con il sole ha storicamente seguito una logica diversa: «In Giappone la salute viene prima dell’estetica», spiega Broussard. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Shiseido presenta la linea suncare 2026: la crema solare non si usa più solo in vacanza

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