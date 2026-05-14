Grecia arriva il nuovo piano contro l'overtourism | le regole e i divieti da rispettare nell'estate 2026

La Grecia si prepara ad affrontare l’estate 2026 con un nuovo piano volto a gestire l’afflusso di turisti. Il governo ha stabilito una serie di regole e divieti da rispettare per limitare l’overtourism, mantenendo sotto controllo l’affollamento nelle località più visitate. Le misure sono state annunciate in vista della stagione estiva, considerando l’aumento previsto di arrivi e visitatori nelle aree più battute. La strategia mira a regolare i flussi turistici e a ridurre gli impatti sulla popolazione locale.

La Grecia sarà ancora una volta una delle mete più gettonate dell'estate anche nel 2026. Il governo ha ideato un preciso piano per contenere l'overtourism: ecco cosa prevede. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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