Balconi Fioriti Epoca di Vino ma anche il raduno dei Carabinieri | arriva un weekend che sa d' estate

Il fine settimana dal 15 al 17 maggio porta con sé una serie di eventi nella zona riminese, che spaziano dai mercati di prodotti locali alle manifestazioni culturali. Tra le iniziative in programma ci sono esposizioni di fiori sui balconi, degustazioni di vini e raduni delle forze dell’ordine. La ricca offerta coinvolge sia le aree costiere che l’entroterra, creando un calendario di appuntamenti pensato per coinvolgere residenti e visitatori. La settimana si presenta all’insegna di convivialità, cultura e intrattenimento.

Dalla costa all'entroterra riminese, il weekend dal 15 al 17 maggio si preannuncia vivace e capace di unire con leggerezza convivialità, cultura e divertimento. Da Santarcangelo, dove la 37esima edizione di Balconi Fioriti trasforma vicoli e piazze in un quadro impressionista dalle tinte. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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