L’esame per il diabete gestazionale può dare un falso positivo?

Da gravidanzaonline.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un test per il diabete gestazionale può dare un falso positivo. In un caso recente, una donna ha eseguito la curva da carico a 24 settimane di gravidanza. Il livello di zucchero a digiuno era 91 mgdl, appena sotto il limite di 92. Dopo un’ora, il valore era 182 mgdl, leggermente sopra il limite di 180. Per soli due punti, è stata diagnosticata con il diabete gestazionale.

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Salve dottoressa, ho eseguito la curva da carico a 24 settimane. Il valore a digiuno era 91 (limite 92), ma quello dopo un’ora era 182 (limite 180). Per soli due punti mi hanno diagnosticato il diabete gestazionale. Adesso sto misurando la glicemia a casa e i valori sono sempre perfetti. È possibile che la curva fosse un falso positivo dovuto allo stress? Dovrei tornare a fare la curva da carico? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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