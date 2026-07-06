Un test per il diabete gestazionale può dare un falso positivo. In un caso recente, una donna ha eseguito la curva da carico a 24 settimane di gravidanza. Il livello di zucchero a digiuno era 91 mgdl, appena sotto il limite di 92. Dopo un’ora, il valore era 182 mgdl, leggermente sopra il limite di 180. Per soli due punti, è stata diagnosticata con il diabete gestazionale.

Salve dottoressa, ho eseguito la curva da carico a 24 settimane. Il valore a digiuno era 91 (limite 92), ma quello dopo un’ora era 182 (limite 180). Per soli due punti mi hanno diagnosticato il diabete gestazionale. Adesso sto misurando la glicemia a casa e i valori sono sempre perfetti. È possibile che la curva fosse un falso positivo dovuto allo stress? Dovrei tornare a fare la curva da carico? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Da 242 lbs a 169 lbs. Diagnosticato con diabete di tipo 2 nell'agosto 2025 (A1C 10.2). Oggi ho un A1C di 5.0 e lavoro per invertire completamente la situazione entro quest'estate! reddit

L'esame per il diabete gestazionale può dare un falso positivo?L'esame della curva da carico può esitare in un falso positivo? Ecco la risposta della dottoressa Colonese su GravidanzaOnLine. gravidanzaonline.it

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