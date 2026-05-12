Bullismo Annalisa Minetti | Maratona per dare esempio positivo sport

Annalis Minetti ha partecipato a una maratona con l’obiettivo di mostrare un esempio positivo attraverso lo sport, sottolineando che l’evento non serve solo a evidenziare i problemi, ma anche a proporre alternative. La giornata si è svolta a Roma, con l’intento di trasmettere un messaggio di speranza e di incoraggiamento, puntando sull’azione concreta piuttosto che sulle parole. L’iniziativa ha coinvolto diversi atleti e volontari, tutti impegnati a sostenere il valore del rispetto e della solidarietà.

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Roma, 12 mag. (AdnkronosLabitalia) - “L'importanza di questo evento è non limitarsi a raccontare solo quello che non va, ma dimostrare che si può fare diversamente. Ci saranno tanti campioni che racconteranno la loro storia, per spiegare ai ragazzi che lo sport è lo strumento ideale per lavorare su attenzione e concentrazione, per rimettersi al centro della propria vita. Vogliamo che i ragazzi tornino a essere protagonisti, consapevoli che non si deve ambire a un risultato se prima non si impara ad apprezzare la fatica del percorso”. Così, in un vodcast all'Adnkronos, Annalisa Minetti, artista e atleta paralimpica, racconta gli obiettivi della 'Maratona bullismo 2026', promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos, in programma il 20-21 maggio 2026 a Roma, presso il Palazzo dell'Informazione Adnkronos.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bullismo, Annalisa Minetti: "Maratona per dare esempio positivo sport" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Massaccesi presenta Maratona bullismo 2026: "Bisogna dare ai ragazzi esempi da seguire" Roma, sport e cultura: torna la Maratona contro il bullismo? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi dati sulla ricerca delle strategie scolastiche? Chi sono gli atleti olimpici che parteciperanno alla...