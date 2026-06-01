Un minuto di allenamento può bastare? L’esercizio snack combatte il diabete lo studio

Da webmagazine24.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Uno studio ha rilevato che anche un solo minuto di esercizio fisico, come un’attività svolta in ufficio, può contribuire a regolare i livelli di zuccheri nel sangue nelle persone con diabete di tipo 2.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Un solo minuto di attività fisica, magari in ufficio, può aiutare le persone affette da diabete tipo 2 a stabilizzare il livello di zuccheri nel sangue. E' l'indicazione che arriva da un nuovo studio che si concentra sugli 'esercizi snack'. La ricerca ha coinvolto 31 persone tra uomini e donne affetti dalla patologia:. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

2 minuti al giorno cambiano per sempre il tuo corpo

Video 2 minuti al giorno cambiano per sempre il tuo corpo

Notizie e thread social correlati

15 minuti di esercizio fisico a settimana può ridurre il rischio di otto malattie: lo studioUno studio condotto da un team internazionale di ricercatori, guidato da un professore di una scuola di medicina, ha analizzato l’effetto...

Snack e salute cardiovascolare, attenzione ai cibi: lo studio dell’InsubriaUno studio condotto dall’Università dell’Insubria evidenzia come gli alimenti ultra-processati, come snack confezionati, piatti pronti e bevande...

Temi più discussi: Un solo minuto di allenamento basta? Lo studio e gli 'esercizi snack' contro il diabete; looksmaxxing, il glow up si fa nella palestra: durante l'allenamento si ottimizza il tempo per la skincre routine; Fitness challenge da 28 giorni sui social: funzionano davvero? Cosa dice la scienza sugli allenamenti virali; I benefici nascosti del plank, secondo lo specialista in medicina preventiva: Non sviluppa solo la forza.

un minuto di allenamentoUn minuto di allenamento può bastare? L’esercizio snack combatte il diabete, lo studio(Adnkronos) – Un solo minuto di attività fisica, magari in ufficio, può aiutare le persone affette da diabete tipo 2 a stabilizzare il livello di zuccheri nel sangue. E’ l’indicazione che arriva da un ... msn.com

Circuit training bruciagrassi: 7 stazioni da 1 minutoZero noia, divertimento a mille. Muscoli pompati e un metabolismo talmente su di giri da riuscire a bruciare le riserve di grassi a distanza di ore e persino di giorni dall'ultimo training. È la ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web