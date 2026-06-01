Un minuto di allenamento può bastare? L’esercizio snack combatte il diabete lo studio

Uno studio ha rilevato che anche un solo minuto di esercizio fisico, come un’attività svolta in ufficio, può contribuire a regolare i livelli di zuccheri nel sangue nelle persone con diabete di tipo 2.

(Adnkronos) – Un solo minuto di attività fisica, magari in ufficio, può aiutare le persone affette da diabete tipo 2 a stabilizzare il livello di zuccheri nel sangue. E' l'indicazione che arriva da un nuovo studio che si concentra sugli 'esercizi snack'. La ricerca ha coinvolto 31 persone tra uomini e donne affetti dalla patologia:. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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