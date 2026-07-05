All’aeroporto di Catania ci sono ritardi dirottamenti e cancellazioni dei voli per un’eruzione dell’Etna

All’aeroporto di Catania ci sono ritardi, cancellazioni e dirottamenti di voli a causa dell’eruzione dell’Etna. La Società di gestione dell’aeroporto ha deciso di chiudere parte dello spazio aereo nella zona dell’Etna, che ha ripreso a eruttare più intensamente durante la notte. La situazione ha portato a variazioni nei collegamenti aerei nella mattinata di domenica.

Domenica mattina la Società di gestione dell’aeroporto di Catania (SAC) ha disposto la chiusura di parte dello spazio aereo nella zona dell’Etna, che ha ripreso a eruttare in modo più intenso nella notte. La chiusura comporta una riduzione dei voli da e verso l’aeroporto, con disagi per i passeggeri che si potrebbero aggiungere a quelli già previsti per oggi a causa di una serie di scioperi del settore aereo. SAC consiglia di verificare con la propria compagnia aerea eventuali ritardi o cancellazioni dei voli. La chiusura è prevista almeno fino alle serata di oggi con una riduzione a cinque voli in arrivo all’ora. Alcuni voli sono stati dirottati su Palermo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Aeroporti Catania e Comiso: al via percorso per privatizzazione Sac

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