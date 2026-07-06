Nelle ultime settimane si sono verificati gravi dissidi tra i membri della famiglia Del Vecchio riguardo al controllo della holding Delfin, proprietaria di EssilorLuxottica, il più grande produttore mondiale di occhiali. Le dispute hanno coinvolto questioni familiari e societarie, con ripercussioni sul sistema finanziario e su molte società quotate in borsa. La disputa ha attirato l’attenzione degli operatori di mercato e ha evidenziato le tensioni interne alla famiglia.

Le liti tra fratelli per il controllo della holding Delfin hanno ricadute sul sistema finanziario e su molte società quotate in borsa Nelle ultime settimane ci sono stati gravi dissidi familiari e societari dei Del Vecchio, la famiglia proprietaria della più grande produttore di occhiali al mondo, la multinazionale EssilorLuxottica. Ma i Del Vecchio non si occupano solo di occhiali, hanno anche una certa influenza nelle più grandi banche e società finanziarie italiane, e la ragione del contendere è il controllo di Delfin, una società con sede in Lussemburgo sotto cui ricadono definita la “cassaforte” di famiglia. Delfin è una holding, cioè una società che possiede altre società. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’eredità dei Del Vecchio non è solo una questione di famiglia

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AII no longer tolerate my ungrateful family; become a Business Queen!

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