Eredità Del Vecchio | piano da 10 miliardi per il nuovo comando di Delfin
Leonardo Maria Del Vecchio ha presentato un piano per acquistare quote della holding Delfin per un valore di 10 miliardi di euro, con l’obiettivo di ottenere il controllo del 37,5% della società entro luglio. La proposta prevede un’operazione di acquisto di quote da parte di una società con sede in Lussemburgo. La notizia riguarda le strategie di successione e gestione dell’eredità di un noto imprenditore.
? Cosa sapere Leonardo Maria Del Vecchio propone acquisto quote per 10 miliardi a Lussemburgo.. Il piano punta al controllo del 37,5% della holding Delfin entro luglio.. A Lussemburgo, in Rue de la Chapelle, gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio si riuniscono oggi in assemblea straordinaria per decidere il destino di Delfin, la holding che gestisce asset strategici come EssilorLuxottica, Generali, Mediobanca, Unicredit e Covivio. L’incontro segna un momento di trasformazione radicale per la struttura finanziaria lasciata dal fondatore di Luxottica. Al centro del dibattito figura la proposta avanzata da Leonardo Maria Del Vecchio, il quale intende consolidare la propria posizione attraverso l’esercizio del diritto di prelazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
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