Eredità Del Vecchio | la tregua dei fratelli chiude capitolo riassetto Delfin

Da quifinanza.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I fratelli della famiglia Del Vecchio hanno raggiunto un accordo che ha portato alla fine delle tensioni riguardanti l’eredità e il controllo del gruppo Delfin. La tregua permette di chiudere il capitolo riassetto societario. Le parti coinvolte hanno deciso di sospendere le divergenze e proseguire con le operazioni di gestione e pianificazione patrimoniale in modo condiviso. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

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Si ricompone la frattura all’interno della famiglia Del Vecchio. Secondo quanto riferito da  fonti vicine alla famiglia, il quartogenito del fondatore di Luxottica Leonardo Maria Del Vecchio ed il fratellastro Rocco Basilico avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. L’intesa chiude una delle vicende più delicate del capitalismo familiare italiano, riportando il sereno dopo quattro anni di liti familiari sorte in seguito alla scomparsa del patron ed all’apertura dell’eredità. La cassaforte da 55 miliardi al centro del risiko. Il nodo riguarda la governance della. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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