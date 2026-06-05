Eredità Del Vecchio | la tregua dei fratelli chiude capitolo riassetto Delfin

Notizia in breve

I fratelli della famiglia Del Vecchio hanno raggiunto un accordo che ha portato alla fine delle tensioni riguardanti l’eredità e il controllo del gruppo Delfin. La tregua permette di chiudere il capitolo riassetto societario. Le parti coinvolte hanno deciso di sospendere le divergenze e proseguire con le operazioni di gestione e pianificazione patrimoniale in modo condiviso. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.