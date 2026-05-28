Sondaggi politici Silvia Salis promossa dal 50% dei genovesi dopo un anno da sindaca | i dati Tecné

La sindaca di Genova Silvia Salis ottiene un giudizio positivo dal 50% dei cittadini secondo il sondaggio Tecné per Primocanale. Sulla possibilità di rivotarla la città appare invece ancora spaccata a metà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Silvia Salis - Anche Genova ha aderito in questi giorni a (29.01.26)

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