Chi sono i sindaci e le sindache più amate d’Italia in testa Sara Funaro di Firenze E Silvia Salis? Dove si piazza in classifica – I dati

Sara Funaro, sindaca di Firenze, si conferma la più amata d’Italia, secondo il Governance Poll 2026 di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. La classifica valuta il consenso degli amministratori locali e vede al secondo posto Silvia Salis. La posizione di Funaro si basa sulle preferenze espresse dai cittadini, che le attribuiscono un alto gradimento. La graduatoria si aggiorna ogni anno, riflettendo le opinioni sulla gestione dei sindaci e delle sindache.

È Sara Funaro la sindaca più amata d’Italia. La prima cittadina di Firenze ha conquistato il primo posto nel Governance Poll 2026, l’indagine annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore che misura il consenso degli amministratori locali. È la prima donna a raggiungere la vetta della classifica. Un risultato anche arriva in un contesto in cui la rappresentanza femminile nelle amministrazione comunali continua a mostrare segnali di arretramento. L’ultima tornata elettorale nei Comuni ha infatti registrato il più ampio divario di genere degli ultimi cinque anni. Il podio. Dietro a Funaro si piazzano due nomi già protagonisti del Governance Poll: Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e vincitore dell’edizione 2025, e Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli e presidente dell’Anci. 🔗 Leggi su Open.online

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