All’Italian Boxing Night al Palasport di Carugate, il professionista italiano Lenzi ha ottenuto la sesta vittoria in carriera, sconfiggendo per KO il pugile belga Boucetta. La serata ha visto un grande afflusso di pubblico e incontri di alto livello. La vittoria di Lenzi ha consolidato la sua posizione tra i professionisti del settore, mentre l’avversario belga è stato sconfitto nel corso dell’incontro. La manifestazione si è conclusa con successo di pubblico e organizzatori.

Grande successo sportivo (e di pubblico) per l’ Italian Boxing Night che si è svolta al Palasport di Carugate. Sul ring di via del Ginestrino tutti i combattimenti hanno regalato emozioni e colpi di scena ai tanti appassionati presenti: "Siamo molto felici di come si è svolto l’evento" esordisce Alessandro Cherchi della Opi Since 82, organizzatrice dell’evento con la collaborazione di Testudo Scuola di Pugilato. Il match clou, la sfida per il titolo Italiano Supermedi tra Riccardo Valentino e Othmane Dioual, non è andato in scena: il match valido per il titolo italiano è stato annullato per problemi medici che hanno costretto Dioual a un ricovero ospedaliero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lenzi, sesta gioia tra i professionisti. Il belga Boucetta sconfitto per ko

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