Professionisti della pet therapy utilizzano cani di razza golden retriever e pastore belga per aiutare adolescenti affetti da disturbi alimentari. I cani vengono impiegati in programmi specifici per favorire il benessere emotivo e il recupero dei giovani pazienti. Questa pratica si basa sull'interazione tra gli animali e i ragazzi, con l’obiettivo di migliorare il loro stato psicologico senza ricorrere a farmaci o terapie tradizionali.

Non tutti i supereroi indossano il mantello, alcuni hanno quattro zampe per restituire il sorriso ad alcuni adolescenti con disturbi alimentari. Alla Mondino Community Care Torre della Rocchetta di Vigalfo, frazione di Albuzzano, che accoglie sedici ragazze con diagnosi prevalente di anoressia nervosa di tipo restrittivo in comorbilità psichiatriche complesse, il progetto di pet therapy “Qua la zampa“ promuove la riduzione di ansia e depressione aumentando autostima e competenze sociali. Lo studio pilota unisce aspetti di pet education e una corretta relazione tra essere umano e animale. L’équipe multidisciplinare prevede la partecipazione di quattro coadiutori del cane e sei therapy dogs certificati di razza Golden retriever e un Pastore belga groenendael.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Professionisti della pet therapy. Golden retriever e pastore belga contro i disturbi alimentari

Notizie correlate

Leggi anche: La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazienti

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Professionisti della pet therapy. Golden retriever e pastore belga contro i disturbi alimentari; Pet therapy, un convegno a Villa Braghieri di Castelsangiovanni; Troppe fake news sulle cure tumorali, ecco il corso della Politecnica; Dog Galaxy Forlì: al via le iscrizioni per la 15ª edizione del corso per educatori cinofili.

Professionisti della pet therapy. Golden retriever e pastore belga contro i disturbi alimentariAlla Mondino Community Care Torre della Rocchetta di Albuzzano il progetto Qua la zampa funziona per sedici adolescenti in difficoltà . ilgiorno.it

Pet therapy, un convegno a Villa Braghieri di CastelsangiovanniSi terrà domenica 19 aprile 2026, al Salone d’Onore di Villa Braghieri a Castelsangiovanni, il convegno Pet Therapy – Da pensiero comune a beneficialità, primo appuntamento dedicato al tema degli ... ilpiacenza.it

Dopo la penultima tappa di Roma, che ha visto i migliori professionisti della pasta fresca sfidarsi a colpi di tecnica e creatività, il tour del Campionato della Pasta Fatta a Mano 2026 prosegue il suo viaggio attraverso l’Italia e il 28 aprile approda a Salerno, ultim - facebook.com facebook

Parteciperà all’evento - aperto a Istituzioni, Enti, Media, professionisti della comunicazione e cittadinanza interessata - l’avvocata e attivista Chaty La Torre, che contribuirà con un suo intervento. x.com