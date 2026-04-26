Il Pontedera ha concluso la sua partecipazione al campionato con una sconfitta interna per 2-0 contro il Livorno nel derby. La partita si è giocata il 26 aprile 2026 e segna la fine di un percorso di 14 anni nel calcio professionistico per la squadra locale. Questa gara rappresenta anche il suo addio alle competizioni di livello superiore.

Pontedera, 26 aprile 2026 – Il Pontedera si congeda dal campionato e dal calcio professionistico (dopo 14 anni) con una sconfitta interna (2-0) nel derby con il Livorno. Gli ospiti sono andati in vantaggio nel primo tempo con un sinistro di Peralta, con la palla che si è infilata nell'angolino alto alla destra di Biagini, e hanno raddoppiato con una punizione di Falasco calciata da posizione laterale e finita sul primo palo. Anche stavolta i granata locali, già retrocessi in Serie D da due settimane, hanno manifestato la loro scarsa pericolosità in fase offensiva, che gli ha impedito di rimettere in piedi il punteggio. s.l. PONTEDERA-LIVORNO 0-2 PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Leo (31’ st Vitali), Fancelli (1’ st Beghetto), Piana (1’ st Mbambi), Sapola; Faggi, Cerretti; Teixeira (1’ st Caponi), Pietrelli, Raychev (1’ st Lugano); Nabian.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera-Livorno 0-2, i granata si congedano dai professionisti con un ko

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