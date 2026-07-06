I Rolling Stones sono tornati con il nuovo album “Foreign Tongues”, che contiene una rivisitazione di uno dei successi di Amy Winebnuse “You Know I’m No Good”, contenuto nel disco dell’artista scomparsa “Back to Black” (2006). “Dovevamo incontrare Amy Winehouse e non è accaduto – ha detto Richards – In un certo senso, quella canzone doveva incontrarci da qualche parte, per qualche ragione. Pensavo sempre ‘Beh, prima o poi la incontrerò ’. In un certo senso ti aspetti che le cose accadano, e purtroppo no. Ho pensato: è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo fatto una cover, e mi sono detto: ‘Se dobbiamo farne un’altra, questa è quella di Amy’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lei mi chiedeva ‘che faccio?’ e io le ho detto ‘tutti sanno che nella bottiglietta hai la vodka. Rimettiti in sesto e sali sul palco”: così Ronnie Wood a Amy Winehouse

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