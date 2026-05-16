GF Vip Renato attacca Raul | Mi hai dato del falso e detto che io e Lucia ci siamo messi d’accordo per vincere Sei un ipocrita mi hai nascosto…

Durante l'edizione attuale del Grande Fratello Vip, Renato Biancardi e Raul Dumitras si sono avvicinati molto, sviluppando una stretta amicizia all’interno della casa. Tuttavia, nella puntata di ieri sera, è stato mostrato un filmato che ha scatenato una discussione tra i due concorrenti. Renato ha accusato Raul di averlo definito falso e di aver insinuato che lui e Lucia si fossero messi d’accordo per vincere. Raul ha negato le accuse e ha sostenuto di non aver nascosto nulla.

Durante questa edizione Grande Fratello Vip, Renato Biancardi e Raul Dumitras hanno costruito una forte amicizia, ma nella serata di ieri un filmato mostrato durante la puntata ha rischiato di incrinare il loro rapporto. Anche Raul ha espresso qualche dubbio sul comportamento dell’amico e, parlando in confessionale, ha dichiarato: “Ormai sarebbe una follia dividersi, è giusto andare avanti insieme, finché il gioco non ci separi“. La clip con queste parole è stata poi mostrata davanti a tutti gli inquilini della casa e Renato non l’ha presa affatto bene. Dopo la diretta, infatti, si è sfogato con Lucia, mostrando tutta la sua delusione per quanto visto ed ascoltato: “Lui non ha fatto l’uomo, ma il ragazzino. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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