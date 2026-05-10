Negli ultimi due anni, la carriera di Raye ha attraversato anche momenti difficili, con alcuni fan di Amy Winehouse che le hanno rivolto commenti negativi. La cantante britannica ha commentato la situazione dicendo che trova divertente l’atteggiamento di chi la attacca in modo così malvagio, rispondendo alle critiche provenienti dagli ammiratori della cantante scomparsa. La vicenda ha attirato l’attenzione sui commenti online rivolti a Raye.

Il successo di Raye esploso negli ultimi due anni, ha riscontrato anche dei risvolti negativi: a mettere un punto sulla popstar britannica ci hanno pensato i fan di Amy Winehouse. I supporter dell’artista scomparsa nel 2011, hanno criticato la 28enne londinese per il brano I Will Overcome, presente nell’album This Music May Contain Hope. Nella cover story di Billboard, Raye si è raccontata alla scrittrice Hannah Dailey perché ha scelto rivolgersi a chi la paragonava all’icona soul-pop. Nel brano canta: “ Some people say I remind them of Amy Some spit through their keyboards, I’ll never amount And the evil in insults, the arrows from your tongue Are the same devils you tortured her with.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Raye risponde ai fan di Amy Winehouse: “È divertente che qualcuno possa attaccarmi in modo così malvagio”

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