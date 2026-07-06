Legge sulla caccia audizioni in Commissione Agricoltura martedì 7 luglio

Notizia in breve

Martedì 7 luglio, alle 13.30, la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati ascolterà i rappresentanti di associazioni e enti legati alla caccia. L’incontro si svolgerà in videoconferenza e durerà circa un’ora. Verranno discussi temi relativi alle normative sulla caccia e alle pratiche venatorie, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui contenuti specifici trattati.