Legge sulla caccia audizioni in Commissione Agricoltura martedì 7 luglio
Martedì 7 luglio, alle 13.30, la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati ascolterà i rappresentanti di associazioni e enti legati alla caccia. L’incontro si svolgerà in videoconferenza e durerà circa un’ora. Verranno discussi temi relativi alle normative sulla caccia e alle pratiche venatorie, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui contenuti specifici trattati.
ROMA – Martedì 7 luglio, a partire dalle ore 13.30, la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati svolgerà l’audizione di rappresentanti della Lega italiana per la protezione degli uccelli (Lipu), di LegaAmbiente, del WWF, dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa), della Lega per l’abolizione della caccia (Lac), dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) Italia, della Società italiana di etologia, del Centro italiano studi ornitologici (Ciso) e dell’Associazione italiana per la wilderness; alle 20.15 audizione di rappresentanti della Federazione italiana della caccia – Federcaccia, di Arci Caccia,... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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