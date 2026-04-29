Il presidente Sospiri chiude le audizioni sulla riforma del sistema idrico | Una legge da approvare all' unanimità
Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo ha concluso le audizioni sulla riforma del sistema idrico, svoltesi in commissioni congiunte. In qualità di proponente della proposta di legge, ha affermato che questa legge dovrebbe essere approvata all’unanimità. Ricordando che la proposta è stata depositata circa un anno fa, ha condiviso l’idea di un percorso condiviso tra le forze politiche. La discussione si è concentrata sui contenuti della riforma e sulle modalità di approvazione.
Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, intervenuto in qualità di proponente della proposta di legge, in chiusura delle audizioni sulla riforma del sistema idrico, svolte a commissioni congiunte, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Un anno fa abbiamo depositato.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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