Comunicato Stampa | Audizioni in Quarta commissione

Nella seduta di oggi, la Quarta commissione consiliare si è riunita per ascoltare alcune audizioni riguardanti le politiche in corso. Sono stati ascoltati diversi rappresentanti di enti e associazioni, che hanno esposto le proprie opinioni e proposte sulle questioni trattate. La riunione si è svolta in modo formale, con interventi e domande da parte dei membri della commissione, senza ulteriori sviluppi legali o decisioni immediate.

A margine della seduta, il Presidente Gianpaolo Trevisi ha ricordato che “stiamo proseguendo il percorso, voluto da tutti i componenti della commissione, volto ad approfondire la situazione presente negli istituti penitenziari del Veneto, cercando di andare oltre le notizie pubblicate sui giornali. L'attenzione è rivolta, non solo alle condizioni delle persone detenute, ma anche a quelle delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria. Oggi, abbiamo ascoltato i Direttori degli istituti penitenziari di Treviso e Vicenza, con i rispettivi Comandanti della Polizia penitenziaria. Sono emersi alcuni temi ricorrenti, in particolare la carenza degli organici, soprattutto per quanto riguarda la Polizia penitenziaria, e il sovraffollamento, che varia da istituto a istituto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Audizioni in Quarta commissione FBI RAID On Minnesota Trucking Giant — 117 Drivers Arrested in $2.3B Somali Cartel Bust Notizie correlate Comunicato Stampa: Quarta commissione esprime parere favorevole alla Prima commissione sul DEFR 2026-28La Quarta commissione consiliare permanente (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della... Comunicato Stampa: Seconda commissione: audizioni per approfondire la riforma del sistema portuale italiano tinyurl.comLa Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Lavoro: Ex Beko, il punto sul piano di reindustrializzazione; AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEL MONUMENTALE TEATRO MASSIMO V. BELLINI; Rinnovato il protocollo d'intesa a favore degli inquilini delle case popolari; Relazione al Parlamento sull’attività Anac svolta nel 2025. Comunicato Stampa: CRV - La consigliera Roberta Vianello (Lega-LV) eletta segretario della Terza commissioneLa consigliera Roberta Vianello (Lega-LV) eletta segretario della Terza commissione; sentiti in audizione i diversi stakeholders sul tema dei ‘Cantieri del tram di Padova ed effetti economici sul tess ... laprovinciadicomo.it Comunicato stampa istituzione forum dei giovani Acerra. Le rappresentanze giovanili cittadine di Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle chiedono al Sindaco di Acerra, Tito d’Errico, un incontro urgente per discutere del percorso - facebook.com facebook Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 170 x.com