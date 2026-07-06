Legamento costoxifoideo | sintomi e cura per il dolore sotto lo sterno

Da gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un dolore sotto lo sterno può essere causato dall'infiammazione del legamento costoxifoideo. Questa condizione, poco nota, si manifesta spesso dopo sforzi intensi, allenamenti o movimenti ripetitivi del tronco. La diagnosi avviene tramite esami clinici e imaging, mentre il trattamento prevede riposo, antinfiammatori e fisioterapia. La condizione non è rara e può interessare persone di diverse età che praticano attività fisiche intense o movimenti ripetitivi.

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Un dolore localizzato appena sotto lo sterno può coincidere con l'infiammazione del legamento costoxifoideo. Una condizione poco conosciuta ma non rara, soprattutto dopo sforzi intensi, allenamenti o movimenti ripetitivi del tronco.   Che cos'è il legamento costoxifoideo? Ce lo spiega il fisioterapista Michele Esteri: “Il processo xifoideo è la piccola porzione terminale dello sterno. In questa zona si inseriscono legamenti, muscoli e fasce connettivali che contribuiscono alla stabilità della gabbia toracica e partecipano ai movimenti della respirazione e del tronco. Quando il legamento costoxifoideo si irrita o si infiamma, compare un dolore ben localizzato nella parte bassa dello sterno, talvolta definito anche xifodinia quando coinvolge il processo xifoideo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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