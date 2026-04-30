Cuore a Trento la svolta | operazione alla valvola senza aprire lo sterno

All'ospedale Santa Chiara di Trento sono stati eseguiti con successo tre interventi mini-invasivi alla valvola aortica. Le operazioni sono state condotte senza aprire lo sterno, utilizzando tecniche innovative che richiedono incisioni ridotte. Questa procedura rappresenta una novità per l'ospedale e si inserisce tra le possibilità di trattamento per i pazienti con problemi alla valvola cardiaca.

? Cosa sapere L'ospedale Santa Chiara di Trento ha eseguito con successo tre interventi mini-invasivi alla valvola aortica.. La tecnica senza apertura dello sterno riduce la degenza a soli quattro o cinque giorni.. Tre pazienti sono già stati dimessi dopo soli 4 o 5 giorni di ricovero all’ospedale Santa Chiara di Trento, segnando l’inizio di una nuova era per la cardiochirurgia locale grazie a interventi sulla valvola aortica eseguiti con tecniche mini-invasive. La svolta clinica guidata da Onorati permette di operare il cuore senza dover ricorrere alla tradizionale apertura dello sterno. I chirurghi utilizzano infatti un piccolo accesso laterale, un varco di pochi centimetri che cambia radicalmente l’impatto dell’operazione sul corpo del malato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuore, a Trento la svolta: operazione alla valvola senza aprire lo sterno Notizie correlate Leggi anche: Bimbo col cuore bruciato, l'avvocato rivela che "Domenico è rimasto a sterno aperto fino alla sua morte" Sostituire la valvola aortica: operazione mini invasiva attraverso i vasi sanguigniFirenze, 27 aprile 2026 – Indirizzare ciascun paziente verso la terapia da cui trae più giovamento, evitando interventi inutili a chi non potrebbe... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Eden 2026, cinque venerdì di musica e socialità nel cuore di Trento / Notizie / Novità / Homepage; Scoperta al cuore della fisica per l’Università di Trento: anche nel caos del vetro le vibrazioni atomiche restano inalterate; Il Tour of the Alps alla sfida delle vette del Trentino; Trento, la scoperta: le vibrazioni atomiche nei vetri ultra-stabili restano invariabili. Cardiochirurgia, svolta al Santa Chiara: interventi mini-invasivi per la valvola aorticaTRENTO. Un taglio di appena pochi centimetri al posto di un intervento a cuore aperto. Alla cardiochirurgia dell’ospedale Santa Chiara di Trento si apre una nuova fase nel trattamento delle valvulopat ... ildolomiti.it La casa dell’acqua in Piazza Fiera, liscia o gassata?Nel cuore di Trento, un piccolo grande cambiamento sta rinfrescando la città… letteralmente! La prima casa dell’acqua pubblica ha finalmente aperto le sue ... secolo-trentino.com A Perugia si cammina… ma sulla storia. Nel cuore del centro storico, ogni passo è un viaggio nel tempo. Camminare qui significa sfiorare la storia con i piedi, osservare Perugia dall’alto, tra archi, vicoli e scalinate che raccontano secoli di vita, arte e in - facebook.com facebook Earth Day 2026: #OurPowerOurPlanet Le fonti rinnovabili stanno diventando il cuore pulsante del mix energetico, sia in Italia sia nel mondo, fondamentali per costruire sistemi più flessibili, sicuri e resilienti. Durante le festività pasquali 2026, la produzione e x.com