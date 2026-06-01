Che cos' è questa malattia quali sono i sintomi come si cura

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni doveva essere l’evento dell’estate 2026. Era già tutto pronto per il via il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Invece il cantautore ha dovuto rinunciare, e il tour è stato spostato al 2027. Il motivo dietro lo stop, comunicato anche dagli organizzatori dell’evento, è stato rivelato dallo stesso Claudio Baglioni con un video sul suo profilo Instagram: una polmonite interstiziale acuta. «Proprio in occasione del mio 75esimo compleanno» il 16 maggio, ha raccontato il cantautore, «ho preso un’influenza, una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po’ fuori stagione». 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Che cos'è la scabbia e quali sono i sintomi

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