Gp Silverstone | Miracolo Ferrari! Leclerc vince

In gara a Silverstone, Charles Leclerc ha conquistato la vittoria, mentre George Russell si è piazzato secondo e Lewis Hamilton terzo. La Ferrari ha dominato la corsa, lasciando dietro di sé le Mercedes. Solo una settimana prima, in Austria, la stessa Ferrari aveva mostrato una prestazione deludente, mentre la Mercedes aveva ottenuto un risultato molto più competitivo. La classifica ha subito un cambiamento netto rispetto alla gara precedente.

Russell secondo ed Hamilton!. Il mondo capovolto in una settimana. Domenica scorsa, in Austria, una Ferrari lenta e deludente si arrendeva ad una superiorità disarmante della Mercedes. Una settimana dopo, a Sirverstone, a casa loro, la Ferrari centra una vittoria con un ritrovato Leclerc che mette tutto in discussione ed apre scenari inaspettati. Leclerc ed Hamilton, secondo e terzo al via, bruciano il pole man Antonelli e scappano subito via. La gioia per il pilota inglese della Ferrari dura però poco. I giudici di gara, notano una partenza anticipata e rifilano ad Hamilton 5 secondi di penalità. Antonelli intanto, si mette a caccia delle Rosse. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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