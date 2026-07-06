Leclerc ha espresso soddisfazione per il ritorno della Ferrari, segnando un ritorno alle vittorie dopo 623 giorni. La scuderia di Maranello non otteneva risultati positivi da oltre due anni, dal novembre del 2024. La conquista ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e il team, che ha ritrovato una vettura competitiva. La vittoria rappresenta un punto di svolta per il costruttore, che non raggiungeva il podio da molto tempo.

Tornano a suonare le campane di Maranello per Carletto. E non accadeva da 623 giorni, da quell’autunno del 2024 che tanta illusioni aveva alimentato sulle prospettive della Ferrari. Era il 20 ottobre di quell’anno e Leclerc aveva trionfato ad Austin, in Texas, dando l’impressione di essere finalmente padrone di un destino felice. Poi le cose sono cambiate in peggio, tante è vero che a riportare al successo la macchina rossa era stato, recentemente in quel di Barcellona, Lewis Hamilton. Ieri, però, sull’asfalto di Silverstone è finito un incubo. Tra l’altro, con una dolce nota romantica: da quando si era sposato con Alessandra, il pilota monegasco non era più salito sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Leclerc ha ritrovato la Rossa: "Sono felice"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHARLES LECLERC SONG*(Video Clip.)*Official version 4k

Notizie e thread social correlati

Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù»In un’intervista esclusiva a Cagliarinews24, l’allenatore ha dichiarato di provare sempre felicità quando il Cagliari ottiene risultati positivi,...

La Ferrari annuncia: rinnovo pluriennale per Leclerc. Charles: "Non potrei essere più felice"Alla vigilia del Gran Premio di Montecarlo, la Ferrari ha annunciato il rinnovo del contratto di Charles Leclerc, pilota di 28 anni.

Temi più discussi: Leclerc non era un caso: ora ha ritrovato la calma; F1 | Leclerc: Ho ritrovato il feeling. Ho scelto di seguire la mia strada e non replicare cosa fa Lewis; F1 - G. La Russa (ACI): GP Silverstone, fantastico Leclerc, ritrovato il suo talento; F1 | Leclerc, team radio da sballo: I forti resistono, i momenti difficili non durano per sempre.

Gp Gran Bretagna, Charles Leclerc si lascia andare sul podio: i tifosi italiani restano di stucco ift.tt/7vIojQB Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 ma, nonostante il ritrovato successo dopo quasi due anni, il momento… Sportal.it. x.com

Leclerc ha ritrovato la Rossa: Sono feliceVince dopo quasi due anni, a Silverstone dietro la safety car e davanti a Russell: Ho di nuovo il feeling con la macchina grazie alla squadra ... sport.quotidiano.net

Ferrari: Come ha fatto Leclerc ad adattare la SF-26 al suo stile di guida? reddit

Leclerc has rejoined the Reds: I'm happy.He won after almost two years, at Silverstone behind the safety car and ahead of Russell: I have a good feeling with the car again thanks to the team. ... sport.quotidiano.net