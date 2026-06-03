Alla vigilia del Gran Premio di Montecarlo, la Ferrari ha annunciato il rinnovo del contratto di Charles Leclerc, pilota di 28 anni. L'accordo è di durata pluriennale. Leclerc ha commentato di essere molto felice di questa novità, senza fornire dettagli sui termini economici o sulla durata esatta. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla scuderia prima dell'inizio della gara.

Ieri in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Charles Leclerc aveva definito il matrimonio con Alexandra Saint Mleux "un contratto importante", ma anche la storia d'amore con la Scuderia Ferrari è destinata a proseguire. Alla vigilia del Gran Premio di Montecarlo, sua gara di casa, infatti, la casa di Maranello ha annunciato il rinnovo del contratto con il 28enne, ex vicecampione del mondo (nel 2022) di Formula 1. Si tratta di una mossa che mette a tacere ogni possibile rumor su un trasferimento del monegasco (nel corso della pausa invernale si parlava di un suo possibile trasferimento all'Aston Martin a partire dal 2027). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La Ferrari annuncia: rinnovo pluriennale per Leclerc. Charles: "Non potrei essere più felice"

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