Un pilota ha colpito il volante con forza durante una gara, con il sangue che scorreva evidente sulle mani. Era da mesi che non conquistava una vittoria, dopo il successo di Austin. La sua frustrazione si è manifestata in quel gesto, mentre affrontava un periodo complicato tra errori, sfortune e doppie vittorie del compagno di squadra.

Quel pugno verso il volante, con il sangue che scorreva forte dentro le vene, sapeva di liberatorio. Non ne poteva più, Charles Leclerc, che non vinceva da Austin 2024 e per tanto, troppo tempo aveva dovuto fare i conti con i momenti no, tra errori, sfortune e due vittorie del proprio compagno di box. Il successo di ieri a Silverstone (il 9° in carriera) è stato pieno di sospiri, ma alla fine è arrivato, stavolta con la Dea della fortuna ad aiutarlo sul più bello. La rottura del wheelshield (lo scudo aerodinamico all’interno delle ruote anteriori, ndr) della Mercedes di Kimi Antonelli ha tolto dai giochi il bolognese sul più bello, quando il ferrarista era a tiro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Leclerc, era ora! Mercedes tradisce Kimi e riapre il mondiale

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