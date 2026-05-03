Kimi Antonelli si aggiudica anche il Gran Premio di Miami, ottenendo la terza vittoria consecutiva nel campionato mondiale. La gara si conclude con Norris e Piastri alle sue spalle, mentre Russell, Verstappen e Leclerc completano la top five. Leclerc, coinvolto in un testacoda, sembra aver subito danni e si ferma in sesto posizione, davanti a Hamilton. La corsa si chiude con un finale ricco di emozioni e sorprese.

Finale - Vittoria strepitosa di Antonelli che precede Norris Piastri poi Russell Verstappen e Leclerc, che dopo il testacoda deve avere rimediato qualche danno e conclude sesto davanti a Hamilton Colapinto Sainz e Albon, questi i piloti a punti. Leclerc prova a reagire ma commette un errore e va in testacoda, riesce a ripartire Piastri supera Leclerc che sembra non riuscire a reagire 56° giro - Russell ha la meglio su Verstappen per il quinto posto, Leclerc si difende da Piastri, in ballo il terzo gradino del podio 55° giro - Piastri ha raggiunto Leclerc, Russell battaglia con Verstappen 53° giro di 57 - Sale a 2"6 il vantaggio di Antonelli su Norris, Leclerc deve guardarsi da Piastri che è a 1"6 mentre Verstappen è insidiato da Russell.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Kimi Antonelli vince anche il Gp di Miami, terzo di fila: e ora allunga nel Mondiale. Beffa Leclerc all'ultimo giro

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