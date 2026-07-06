Lecco i giorni della verità Minadeo ai titoli di coda Occasione Bari per il ds Aliberti resta al timone

Il direttore sportivo Antonio Minadeo lascia il Lecco e si trasferisce a Bari, dove affiancherà Pierpaolo Marino. Il club lombardo resterà sotto il controllo della famiglia Aliberti, nonostante alcune offerte ricevute.

Il direttore sportivo Antonio Minadeo affiancherà Pierpaolo Marino a Bari, mentre il Lecco, malgrado alcune sirene, rimarrà in mano alla famiglia Aliberti. A 10 giorni dal raduno, previsto il 16 luglio al Rigamonti-Ceppi prima della partenza Pergine Valsugana (19 luglio), è scoppiato il “caso“ Minadeo: la formazione pugliese, reduce da una retrocessione in C ma desiderosa di ritornare immediatamente in cadetteria, ha formulato una proposta molto allettante all’attuale ds lecchese. Minadeo pare intenzionato ad accettare. I blucelesti, riconoscendo il gran lavoro effettuato, non opporrebbero resistenza. Il sostituto, peraltro, sarebbe già stato individuato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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