Ai titoli di coda l’avventura di Tare al Milan | sarà addio al termine della stagione! L’annuncio di Moretto

Da calcionews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata sono stati annunciati i piani futuri del direttore sportivo del Milan, il quale lascerà il club al termine della stagione in corso. L’informazione è stata comunicata da un noto giornalista sportivo, che ha confermato la decisione dell’ufficio dirigenziale di non rinnovare il contratto. Tare è arrivato al Milan alcuni anni fa e ora si prepara a concludere la sua esperienza con il club. La notizia fa il giro del mondo del calcio e suscita molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

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