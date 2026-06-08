Il progetto di caccia di sesta generazione di Germania, Francia e Spagna è stato sospeso. La collaborazione sul Future Combat Air System si ferma, secondo Marrone dell'Iai, che ha commentato che l’intento di lavorare su droni e cloud relativo al caccia è ormai inutile. La decisione interrompe i piani di sviluppo congiunti, lasciando incertezza sui prossimi passi del programma. Nessuna delle nazioni ha ancora annunciato nuove strategie o alternative ufficiali.

Dopo anni di preparativi il progetto Fcas, il programma che coinvolge Francia, Germania e Spagna per i caccia di sesta generazione, è giunto ai titoli di coda. Secondo fonti governative tedesche, infatti, il cancelliere tedesco Friedrich Merz (Cdu) e il presidente francese Emmanuel Macron sono giunti alla conclusione che le aziende Dassault e Airbus non riescono a trovare un accordo sulla costruzione di un aereo da combattimento congiunto. Venerdì i due leader hanno partecipato al vertice tra Ue e Balcani in Montenegro. È stata quella l’occasione di fare il punto, a questo punto definitivo, sul dossier. Macron e Merz hanno concordato sul fatto che i paesi coinvolti nel progetto noto come Future Combat Air System continueranno a sviluppare un sistema di droni e una rete di dati correlati. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caccia sesta generazione, il progetto di Germania, Francia e Spagna ai titoli di coda. Giorni di incertezza per il Gcap

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GCAP: Il Caccia SEGRETO di Sesta Generazione che l'Italia Costruisce a Torino

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