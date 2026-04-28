Le unghie gialle si confermano una delle tendenze più interessanti grazie alla loro capacità di interpretare la primavera in chiave luminosa

Durante la stagione primaverile, le unghie di colore giallo continuano a essere una tendenza molto presente nel mondo della cura delle mani e delle unghie. Questi smalti, scelti per il loro tono brillante e vivace, sono stati frequentemente protagonisti di look e manicure recenti. La loro diffusione si riscontra nelle riviste specializzate, sui social e tra le clienti che cercano un tocco di luce e allegria in questa stagione.

Le unghie gialle si confermano una delle tendenze più interessanti della primavera, grazie alla loro capacità di interpretare la stagione in chiave luminosa e contemporanea. Dalle tonalità pastello più delicate fino ai gialli intensi e vibranti, questa manicure si adatta a diverse personalità e stili, offrendo infinite possibilità creative. La manicure gialla si distingue per la sua versatilità: può essere minimal e raffinata oppure audace e di forte impatto visivo. Nelle versioni più soft, il giallo pastello si abbina perfettamente a forme corte e naturali, mentre nelle declinazioni più accese valorizza unghie lunghe e strutturate, diventando un vero elemento statement del look primaverile.🔗 Leggi su Amica.it

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