I tagli scalati si confermano tra le tendenze capelli più forti grazie alla loro capacità di adattarsi a lunghezze e texture diverse

I tagli scalati continuano a essere tra i più scelti questa primavera, grazie alla loro versatilità nel adattarsi a diverse lunghezze e texture di capelli. Questa tecnica permette di creare movimento e un aspetto naturale, rendendoli un’opzione popolare tra chi desidera un look dinamico e facile da gestire. La tendenza si mantiene stabile nel tempo, confermando la preferenza per stili che combinano praticità e stile.

I tagli scalati si confermano tra le tendenze capelli più forti della primavera, grazie alla loro capacità di adattarsi a lunghezze e texture diverse, valorizzando movimento e naturalezza. Le celeb offrono numerosi spunti da cui prendere ispirazione per aggiornare il look in chiave contemporanea. Il lob di Selena Gomez, arricchito da leggere scalature, rappresenta una soluzione ideale per chi ha capelli fini: dona volume e struttura, soprattutto se abbinato a una riga centrale che bilancia i lineamenti. Jenna Ortega interpreta invece uno stile più deciso, con layer netti che partono sopra la mandibola e una texture leggermente mossa, per un effetto vissuto e cool.🔗 Leggi su Amica.it

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LOOKERS oggi taglio scalato su capelli sottili che ne pensate !

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