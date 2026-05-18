Lunedì 18 maggio 2026 porta le previsioni dell'astrologo più seguito in Italia, che riguardano tutti i segni dello Zodiaco. Le interpretazioni spaziano dall'ambito lavorativo a quello personale, senza entrare in dettagli specifici sulle motivazioni o sui possibili sviluppi. Per l'Ariete si parla di un periodo che si può definire di trasloco, mentre gli altri segni riceveranno indicazioni generali su come si presentano le energie planetarie in questa giornata.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 18 maggio 2026 Ariete Possiamo definire la nuova settimana come un periodo di trasloco. Dopo Mercurio, che ieri è passato in Gemelli, questa sera Marte lascia il vostro segno e si trasferisce in Toro, domani Venere entra in Cancro, giovedì il Sole inaugura il mese dei Gemelli. In questa situazione variopinta, per non dire caotica, vi troverete a vostro agio - le provocazioni che ricevete, e alimentate da soli, vi piacciono. Trasmettono il gusto della lotta, oggi ritorna il gusto della parola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko di lunedì 18 maggio: tutti i segni

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OROSCOPO DI INIZIO ANNO: GENNAIO 2026

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