Le reazioni al nuovo attacco di Trump a Meloni Crosetto | Importanti i rapporti fra Stati le persone passano Tajani | Legame storico va oltre ogni dichiarazione

Notizia in breve

Dopo l’ultimo commento di Donald Trump contro la premier italiana, arrivano le reazioni di alcuni esponenti politici. Il ministro della Difesa ha sottolineato che i rapporti tra Stati sono fondamentali, mentre il vicepresidente del Parlamento europeo ha ricordato che il legame tra i due Paesi supera le dichiarazioni pubbliche. Trump aveva criticato la leader italiana alla vigilia del vertice Nato di Ankara, previsto per il 7 e 8 luglio.