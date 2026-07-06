Le reazioni al nuovo attacco di Trump a Meloni Crosetto | Importanti i rapporti fra Stati le persone passano Tajani | Legame storico va oltre ogni dichiarazione
Dopo l’ultimo commento di Donald Trump contro la premier italiana, arrivano le reazioni di alcuni esponenti politici. Il ministro della Difesa ha sottolineato che i rapporti tra Stati sono fondamentali, mentre il vicepresidente del Parlamento europeo ha ricordato che il legame tra i due Paesi supera le dichiarazioni pubbliche. Trump aveva criticato la leader italiana alla vigilia del vertice Nato di Ankara, previsto per il 7 e 8 luglio.
Dopo l'ultima sparata di Donald Trump contro Giorgia Meloni alla vigilia del vertice Nato di Ankara in programma il 7 e 8 luglio (il presidente degli Stati Uniti alle 22.51 di domenica ha pubblicato su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7, in alto la scritta «Serve un ordine restrittivo») alcune alte cariche dello Stato riconducono lo scontro a un confronto ormai personale. Come fa il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato da SkyTg24: «Reazioni? Nessuna - minimizza -. La cosa fondamentale è mantenere un rapporto con un alleato storico come gli Stati Uniti. I rapporti sono tra le nazioni, le persone passano e gli scambi devono rimanere. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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Cosa nasconde l'attacco di Trump a Meloni E cosa può cambiare nel rapporto con gli Usa
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