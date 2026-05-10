Romano Prodi porgeva l’altra guancia ma doveva provare la voglia di schiaffeggiare Silvio Berlusconi L’ho aiutato nella campagna elettorale del 1996 | così Vittorino Andreoli

Vittorino Andreoli, noto psichiatra e studioso del cervello, ha recentemente commentato un episodio storico coinvolgente l’ex presidente del Consiglio e un ex premier. Secondo le sue parole, Romano Prodi avrebbe mostrato una certa tolleranza verso Silvio Berlusconi, anche se avrebbe avuto il desiderio di reagire in modo diverso. Andreoli, che ha diretto il dipartimento di Psichiatria di Verona-Soave e fa parte della New York Academy of Sciences, ha ricordato di aver aiutato Prodi durante la campagna elettorale del 1996.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Vittorino Andreoli, studioso del cervello e psichiatra di fama internazionale, è stato direttore del dipartimento di Psichiatria di Verona-Soave ed è membro della New York Academy of Sciences. È uscito il volume “Una ricerca infinita. Frammenti di un’esistenza”, dove Andreoli racconta anche degli incontri importanti della sua vita professionale e non solo. Come, ad esempio, la collaborazione con Romano Prodi, che lo chiama per prepararlo alla campagna elettorale del 1996 e ai duelli tv contro Silvio Berlusconi. “Prodi era chiamato il buonista, – riporta Il Venerdì di La Repubblica – il temporeggiatore, il cristiano cresciuto con l’imperativo di offrire l’altra guancia dopo lo schiaffo ricevuto, per meritare di entrare nelle Beatitudini evangeliche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Romano Prodi porgeva l’altra guancia, ma doveva provare la voglia di schiaffeggiare Silvio Berlusconi. L’ho aiutato nella campagna elettorale del 1996”: così Vittorino Andreoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Francesca Pascale: “Non mi aspettavo sconfitta così, anche se la campagna elettorale di Gasparri faceva venir voglia di votare No” Lo psichiatra Vittorino Andreoli all'UniversitàLectio magistralis di Vittorino Andreoli all’Università di Parma venerdì 24 aprile.